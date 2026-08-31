New York: nuovo spunto rialzista per EPAM Systems

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate , con una variazione percentuale del 3,36%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che EPAM Systems mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,54%, rispetto a +0,11% dell' indice del basket statunitense ).





Lo status tecnico di breve periodo di EPAM Systems mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 120,3 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 115,9. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 124,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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