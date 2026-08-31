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New York: scambi al rialzo per EPAM Systems

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi al rialzo per EPAM Systems
Punta con decisione al rialzo la performance della società specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali avanzate, con una variazione percentuale del 3,36%.
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