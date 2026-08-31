New York: scambi al rialzo per Atlassian

(Teleborsa) - Scambia in profit la società di software australiana , che lievita del 2,72%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Atlassian più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Atlassian è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 199,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 189,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 209.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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