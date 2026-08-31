New York: scambi in positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che avanza bene dell'1,84%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 262,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 256,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```