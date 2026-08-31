New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Seduta positiva per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che avanza bene dell'1,84%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Salesforce è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 262,9 USD, mentre il primo supporto è stimato a 256,4. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 269,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```