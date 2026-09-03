New York: scambi in positivo per Salesforce
(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 267,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 262,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 273.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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