New York: scambi in positivo per Salesforce

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti , che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Salesforce è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 267,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 262,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 273.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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