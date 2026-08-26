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New York: seduta euforica per Lumentum Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Lumentum Holdings
Rialzo per la società statunitense che produce prodotti ottici e fotonici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,14%.
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