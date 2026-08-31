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New York: Wynn Resorts si muove verso il basso

Migliori e peggiori
New York: Wynn Resorts si muove verso il basso
(Teleborsa) - A picco la società che gestisce una importante catena di Casino, che presenta un pessimo -4,03%.

Lo scenario su base settimanale di Wynn Resorts rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico della compagnia con sede a Las Vegas mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 90,19 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 93,87. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 88,95.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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