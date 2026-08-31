Nvidia investe 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili di MediaTek

(Teleborsa) - NVIDIA , colosso statunitense di chip e AI, e MediaTek, azienda taiwanese produttrice di semiconduttori, hanno annunciato un rafforzamento della loro consolidata collaborazione per la creazione delle piattaforme di calcolo AI di nuova generazione, che spaziano dalle infrastrutture AI al calcolo AI locale e al settore automobilistico.



Nell'ambito di questa collaborazione ampliata, MediaTek adotterà la piattaforma NVIDIA NVLink Fusion per fornire a hyperscaler, fornitori di servizi cloud e sviluppatori di modelli di frontiera un percorso pre-validato per lo sviluppo di XPU personalizzate e la loro integrazione in ambienti di calcolo AI su scala rack connessi tramite NVIDIA NVLink.



NVIDIA ha inoltre investito 3,5 miliardi di dollari in obbligazioni convertibili emesse da MediaTek.



"L'intelligenza artificiale sta trasformando ogni piattaforma di calcolo, dai più grandi data center AI al mondo fino ai PC e alle automobili - ha dichiarato il CEO Jensen Huang - MediaTek è una delle più grandi aziende di semiconduttori al mondo, con una competenza eccezionale nella progettazione di sistemi su chip, connettività, prestazioni all'avanguardia ed efficienza energetica. Insieme, stiamo costruendo piattaforme che portano l'accelerazione di calcolo NVIDIA in nuovi mercati e offrono ai clienti la libertà di creare sistemi di intelligenza artificiale differenziati su vasta scala".

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