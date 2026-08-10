Cloudflare intende vendere obbligazioni convertibili per 2,2 miliardi di dollari

Chiude il secondo trimestre con ricavi a +36% e guidance in rialzo

(Teleborsa) - Cloudflare , società californiana che si occupa di content delivery network e servizi di sicurezza internet, intende di vendere, tramite un'offerta privata, obbligazioni convertibili senior per un importo complessivo di 2,175 miliardi di dollari. L'annuncio è arrivato lunedì dopo che la scorsa settimana la società di cybersecurity ha riportato risultati trimestrali in crescita e ha alzato le previsioni di profitto.



Le obbligazioni saranno convertibili in contanti, azioni ordinarie di Classe A di Cloudflare o una combinazione di entrambi, a discrezione della società. Le obbligazioni scadranno il 15 agosto 2031, salvo rimborso anticipato, riacquisto o conversione.



Cloudflare prevede inoltre di concedere agli acquirenti iniziali delle obbligazioni un'opzione di acquisto, da liquidare entro un periodo di 13 giorni a partire dal primo giorno di emissione delle obbligazioni, fino a un ulteriore importo complessivo di 325 milioni di dollari di obbligazioni.



L'azienda prevede di utilizzare i proventi per scopi generali, nonché per coprire i costi delle operazioni su derivati ??che sta effettuando nell'ambito dell'offerta.



Le azioni di Cloudflare che stanno viaggiando in ribasso nel pre-market di lunedì, in seguito alla notizia dell'offerta, hanno chiuso la seduta di venerdì in rialzo del 5,6% in area 300 dollari, dopo avere riportato nel secondo trimestre 2026 ricavi totali in crescita del 36% a 696 milioni di euro. L'utile netto è balzato a 107,8 milioni dai 75 milioni del pari trimestre dell'esercizio precedente e l'utile per azione diluita si è attestato a 0,29 dollari, da 0,21 dollari del 2Q25. Il free cash flow ammontava a 56,4 milioni, l'8% dei ricavi, a fronte dei 33,3 milioni del secondo trimestre del 2025, il 6% dei ricavi.



Per il terzo trimestre del 2026 l'azienda ora prevede ricavi totali compresi tra 736 e 737 milioni di dollari, utile operativo tra 129 e 130 milioni e utile netto per azione di di 0,34 dollari. Per l'intero anno 2026, Cloudflare stima ricavi totali compresi tra 2,86 e 2,87 miliardi, utile operativo tra 443 e 445 milioni e utile netto per azione tra 1,25 e 1,26 dollari.





Condividi

```