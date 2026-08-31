Turismo, Settembre: 10 milioni di italiani scelgono le vacanze

(Teleborsa) - Il mese di settembre si conferma molto apprezzato dagli italiani per le vacanze: saranno circa 10 milioni a concedersi almeno un periodo di ferie, con una spesa media di 760 euro.



La durata dei soggiorni varia: 2,8 milioni di persone partiranno per 1-2 pernottamenti, 3 milioni per 3-5 notti, mentre gli altri sceglieranno vacanze più lunghe, di almeno una settimana. Il mare resta la destinazione preferita (41%), seguito dalle città d’arte (26%) e dalla montagna (18%).



Il 71% dei viaggiatori resterà in Italia, mentre il 23% sceglierà un altro Paese europeo e il 6% una destinazione extraeuropea. Tra le regioni italiane spiccano Toscana, Campania ed Emilia-Romagna; in Europa, invece, le mete più gettonate sono Spagna, Francia e Grecia.



Per quanto riguarda l’alloggio, gli alberghi sono la scelta principale (30%), seguiti da seconde case (25%), B&B (17%) e case in affitto (11%).



A viaggiare maggiormente saranno gli over 55, che rappresentano il 42% dei vacanzieri, seguiti dai giovani (35%) e dagli adulti tra 35 e 54 anni. La propensione a partire è più alta nel Nord-Ovest (41%) e nel Centro (40%), mentre scende al 36% nel Nord-Est e al 35% nel Sud e nelle Isole.



"È sempre più il clima a influenzare il calendario delle vacanze degli italiani. Settembre, grazie a temperature più miti, meno affollamento e maggiore convenienza, si sta trasformando in un vero e proprio mese da vacanza. Una tendenza che contribuisce a distribuire maggiormente i flussi turistici e ad allungare la stagione. Rispetto ai mesi centrali dell’estate, settembre offre infatti condizioni più favorevoli per chi cerca relax e bel tempo. Cambiano così le abitudini dei viaggiatori e, con esse, anche i tempi delle partenze", ha commentato Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio.

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