Rientro dalle vacanze: famiglie alle prese con i rincari

(Teleborsa) - Tra caro-benzina, bollette, spese scolastiche e alimentari, il rientro dalle vacanze si preannuncia difficile per i bilanci delle famiglie italiane. Secondo il Codacons, il costo dei carburanti comporterà un aggravio di circa 430 milioni di euro rispetto al controesodo del 2025.



A pesare sarà anche il ritorno a scuola: la spesa può arrivare a 1.300 euro per studente tra libri e corredo, con rincari del 2-4% per la cartoleria e dell’1,8% per i testi. Il Sindacato Italiano Librai di Confesercenti ridimensiona tuttavia gli allarmi sui rincari.



Sul fronte della fiducia, Federconsumatori prevede che il miglioramento registrato dall’Istat ad agosto possa rapidamente svanire. Le famiglie stanno già modificando le proprie abitudini: il consumo di carne e pesce è calato del 16,9%, il 52,5% dei cittadini cerca offerte o prodotti prossimi alla scadenza e la spesa nei discount è aumentata del 12,2%.

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