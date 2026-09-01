Milano 11:44
51.941 -1,28%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:44
10.708 -1,07%
Francoforte 11:44
25.940 -1,21%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Chiusura in rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta segnando un calo dello 0,79%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il CAC 40, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8.282,1. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8.424,6 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8.229,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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