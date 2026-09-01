Milano 11:44
51.941 -1,28%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:44
10.708 -1,07%
Francoforte 11:44
25.940 -1,21%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 31/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto

Ribasso per l'Eurostoxx 50, che chiude la seduta con una flessione dell'1,01%.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'Eurostoxx 50. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 6.464, con il supporto più immediato individuato in area 6.398. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 6.376.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```