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Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,67%

L'Indice della Borsa di Shanghai inizia le contrattazioni a 3.966,59 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Shanghai, in crescita dello 0,67%
Modesto guadagno per l'indice della Borsa cinese, in progresso dello 0,67%, che esordisce a 3.966,59 punti.
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