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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,60%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.912,8 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,60%
Shanghai conclude in progresso dello 0,60%, archiviando la sessione a 3.912,8 punti.
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