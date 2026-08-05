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Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,81%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.878,43 punti

In breve, Finanza
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,81%
Ottima performance per Shanghai (+1,81%), che archivia la giornata a 3.878,43 punti.
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