Borsa: Londra, apertura -0,42%

Milano 11:49
51.986 -1,19%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 11:49
10.712 -1,04%
Francoforte 11:49
25.959 -1,14%

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In breve, Finanza
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Indice FTSE-100 -0,42% a quota 10.778,67 dopo l'apertura.
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