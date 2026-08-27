Milano 11:41
52.647 -0,45%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:41
10.816 -0,57%
Francoforte 11:41
26.345 +0,22%

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In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura -0,3%
Indice FTSE-100 -0,3% a quota 10.845,72 dopo l'apertura.
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