Borsa: Londra, apertura -0,04%

Milano 9:02
51.903 -0,02%
Nasdaq 1-set
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Dow Jones 1-set
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Londra 9:01
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Francoforte 1-set
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In breve, Finanza
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