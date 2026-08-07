Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
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Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,08%
Indice FTSE-100 +0,08% a quota 10.876,6 dopo l'apertura.
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