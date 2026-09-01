Milano 11:49
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,96%

L'Indice Hang Seng termina gli scambi a 25.339,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Risultato negativo per Hong Kong, in flessione dello 0,96%
Si è mossa in territorio negativo Hong Kong, in ribasso dello 0,96%, archiviando la giornata a 25.339,51 punti.
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