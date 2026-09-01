Francoforte: balza in avanti Wacker Chemie

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,79%, rispetto a +1,73% del MDAX ).





L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 96,42 Euro e primo supporto individuato a 94,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 98,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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