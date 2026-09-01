Francoforte: balza in avanti Wacker Chemie
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Wacker Chemie, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
Comparando l'andamento del titolo con il MDAX, su base settimanale, si nota che Wacker Chemie mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,79%, rispetto a +1,73% del MDAX).
L'esame di breve periodo di Wacker Chemie classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 96,42 Euro e primo supporto individuato a 94,62. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 98,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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