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GoDaddy, prevale lo scenario rialzista a New York

Migliori e peggiori, In breve
GoDaddy, prevale lo scenario rialzista a New York
Prepotente rialzo per la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini, che mostra una salita bruciante del 3,93% sui valori precedenti.
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