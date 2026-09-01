New York: si muove a passi da gigante GoDaddy

(Teleborsa) - Protagonista la società tecnologica statunitense che fornisce piattaforme cloud e registrazione di domini , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 3,92%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di GoDaddy più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di GoDaddy suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 103,6 USD e supporto visto a quota 98,64. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 108,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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