Indicazioni rialziste per Garofalo Health Care
(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Risultato positivo per la società attiva nel settore della sanità privata, parte del FTSE Italia Star, che lievita dello 0,35%.
Operatività odierna:
Le azioni di Garofalo Health Care, su questi prezzi fissati a 5,68 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 5,453 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```