Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Quadro rialzista per Garofalo Health Care

Finanza
Quadro rialzista per Garofalo Health Care
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Apprezzabile rialzo per la società attiva nel settore della sanità privata, tra i componenti del FTSE Italia Star, in guadagno dello 0,35% sui valori precedenti.


Operatività odierna:
L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 5,7 Euro, con stop loss posto a quota 5,453, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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