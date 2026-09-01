Londra: balza in avanti BP

(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo petrolifero inglese , che avanza bene del 3,34%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100 , ad evidenza del fatto che il movimento di BP subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Lo scenario di breve periodo di BP evidenzia un declino dei corsi verso area 5,266 sterline con prima area di resistenza vista a 5,356. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 5,216.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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