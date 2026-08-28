Milano 14:20
52.715 +0,86%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:20
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Francoforte 14:20
26.512 +0,55%

Londra: balza in avanti Investec

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Investec
Rialzo marcato per Investec, che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.
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