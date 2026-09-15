Milano 14:26
51.645 +0,03%
Nasdaq 14-set
29.127 0,00%
Dow Jones 14-set
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Londra 14:26
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Francoforte 14:25
25.409 -0,12%

Londra: risultato positivo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per Marks & Spencer
Balza in avanti il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
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