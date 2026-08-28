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Londra: balza in avanti Endeavour Mining

Migliori e peggiori, In breve
Londra: balza in avanti Endeavour Mining
Avanza l'azienda attiva nell'esplorazione di miniere d'oro in Africa Occidentale, che guadagna bene, con una variazione del 2,28%.
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