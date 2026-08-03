New York: scatto rialzista per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,45%.
La tendenza ad una settimana di Alnylam Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Alnylam Pharmaceuticals mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 209,7 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 222,1. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 202,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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