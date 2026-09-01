New York: positiva la giornata per Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica attiva nel settore biotech , in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 822,7 USD. Primo supporto visto a 808,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 799,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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