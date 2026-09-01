New York: positiva la giornata per Regeneron Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società farmaceutica attiva nel settore biotech, in guadagno del 2,37% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Regeneron Pharmaceuticals è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società biotecnologica, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 822,7 USD. Primo supporto visto a 808,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 799,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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