New York: movimento negativo per Alnylam Pharmaceuticals
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società impegnata nello sviluppo di terapie cellulari a base di mRNA per il trattamento di malattie autoimmuni, con una flessione del 3,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Alnylam Pharmaceuticals, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Alnylam Pharmaceuticals ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 229,7 USD. Primo supporto individuato a 216,1. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 243,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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