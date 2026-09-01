New York: giornata negativa in Borsa per Coinbase Global

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che soffre con un calo del 5,48%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Coinbase Global rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Coinbase Global è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 182,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 175,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 189,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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