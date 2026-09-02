Dominano i segni rossi a Wall Street con ripresa attacchi in Medio Oriente

(Teleborsa) - Chiusura negativa per Wall Street con il sentiment appesantito dalla ripresa degli attacchi in Medio Oriente, che ha spinto al rialzo il petrolio, alimentando i timori di inflazione e le aspettative di una politica monetaria più restrittiva. Inoltre, l'aumento dei costi energetici sta esercitando la pressione sulle obbligazioni, spingendo i rendimenti globali ai massimi dal 2008.



Il Dow Jones accusa una discesa dello 0,79%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, vendite diffuse sull' S&P-500 , che chiude la giornata a 7.631 punti.



In rosso il Nasdaq 100 (-1,29%); come pure, leggermente negativo l' S&P 100 (-0,58%).



Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,54%), utilities (+0,85%) e sanitario (+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori beni di consumo secondari (-1,89%), beni industriali (-1,39%) e materiali (-1,36%).



In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Apple (+2,65%), Chevron (+2,38%), Johnson & Johnson (+2,01%) e Amgen (+1,92%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Sherwin Williams , che ha archiviato la seduta a -2,62%.



Si concentrano le vendite su Home Depot , che soffre un calo del 2,46%.



Vendite su Caterpillar , che registra un ribasso del 2,30%.



Seduta negativa per Amazon , che mostra una perdita dell'1,87%.



Sul podio dei titoli del Nasdaq, Regeneron Pharmaceuticals (+3,10%), Apple (+2,65%), Gilead Sciences (+2,44%) e Alnylam Pharmaceuticals (+2,28%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Axon Enterprise , che ha archiviato la seduta a -8,52%.



Scende Cadence Design Systems , con un ribasso del 7,59%.



Crolla CrowdStrike Holdings , con una flessione del 6,90%.



Vendite a piene mani su Old Dominion Freight Line , che soffre un decremento del 6,45%.





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