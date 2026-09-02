Acquisto per United Health

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Vigoroso rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie , tra i titoli dell'indice Dow Jones , che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,77%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 396,3 USD, con stop loss individuato a quota 369,5 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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