Milano 15:46
51.724 -0,37%
Nasdaq 15:46
29.038 -0,13%
Dow Jones 15:46
52.973 +0,39%
Londra 15:45
10.760 -0,27%
Francoforte 15:46
25.840 -0,50%

Acquisto per United Health

Finanza
Acquisto per United Health
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Vigoroso rialzo per la big delle assicurazioni sanitarie, tra i titoli dell'indice Dow Jones, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'1,77%.


Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 396,3 USD, con stop loss individuato a quota 369,5 Dollari USA, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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