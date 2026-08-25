Lettura rialzista per Cardinal Health
(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Balza in avanti il distributore di prodotti farmaceutici, tra i titoli dell'indice S&P-500, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,25%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di Cardinal Health favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 232,4 USD con stop loss fissato a quota 55,32 Dollari USA, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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