Invito all'acquisto per United Internet
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Bene United Internet, tra i componenti del TecDAX, con un rialzo dello 0,42%.
Operatività odierna:
Lo status tecnico di United Internet favorisce la propensione all'acquisto alle quotazioni correnti pari a 24,04 Euro con stop loss fissato a quota 22,94 Euro, che crea l'occasione agli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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