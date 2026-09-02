Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Chiusura negativa per il maggiore indice americano, con un ribasso dello 0,71%.
Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7.697,8 con primo supporto visto a 7.598,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7.565,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)