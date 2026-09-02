Milano 1-set
51.915 0,00%
Nasdaq 1-set
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Dow Jones 1-set
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Londra 1-set
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Francoforte 1-set
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Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 dell'1/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Chiusura negativa per il maggiore indice americano, con un ribasso dello 0,71%.

Le implicazioni di medio periodo dell'S&P 500 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 7.697,8 con primo supporto visto a 7.598,3. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 7.565,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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