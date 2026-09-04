Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre
Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dell'1,06%.
Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.786,5, mentre il primo supporto è stimato a 7.670,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.902,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)