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Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice S&P 500 del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Punta con decisione al rialzo la performance del maggiore indice americano, con una variazione percentuale dell'1,06%.

Lo status tecnico dell'S&P 500 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 7.786,5, mentre il primo supporto è stimato a 7.670,2. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 7.902,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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