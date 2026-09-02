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Borsa: Chiusura negativa per Shanghai, in ribasso dell'1,13%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina a 3.941,39 punti
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Finanza
02 settembre 2026 - 09.20
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Seduta in calo per Shanghai, che retrocede dell'1,13% e chiude a 3.941,39 punti.
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