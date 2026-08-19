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Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,22%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.894,42 punti

In breve, Finanza
Borsa: Perde molto Shanghai, in calo del 2,22%
In forte ribasso Shanghai, che mostra una discesa del 2,22% e archivia la seduta a 3.894,42 punti.
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