"Buy" per HCA Healthcare

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Andamento negativo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie , tra i titoli dell'indice S&P-500 , con una flessione dello 0,21%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.





Operatività odierna:

L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 413,6 USD, con stop loss fissato a livello 138,7 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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