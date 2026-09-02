"Buy" per HCA Healthcare
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Andamento negativo per la società attiva nella proprietà e nella gestione di strutture sanitarie, tra i titoli dell'indice S&P-500, con una flessione dello 0,21%, anche se mostra un trend rialzista di medio periodo.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 413,6 USD, con stop loss fissato a livello 138,7 Dollari USA, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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