LVMH, Citi innalza il target price e conferma il Buy

(Teleborsa) - Citigroup ha incrementato a 614 euro per azione (dal precedente 604 euro) il target price su LVMH , colosso francese del lusso, valore che implica un upside potenziale del 33,5% sul prezzo di chiusura di giovedì. Confermata la raccomandazione "Buy".



Giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente, la holding francese si posiziona a 460,9 Euro. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata all'insegna della cautela con prima resistenza vista a quota 462,7 e con più immediato supporto in avvicinamento a 459,4.







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