New York: violenta contrazione per Best Buy

(Teleborsa) - Si muove in perdita il distributore al dettaglio di prodotti di elettronica di consumo e di intrattenimento , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,38% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Best Buy è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di breve periodo di Best Buy sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 86,81 USD. Possibile una discesa fino al bottom 78,56. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 95,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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