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Moncler, promozione a Buy da Rothschild Redburn con aumento target price

Finanza, Consensus
Moncler, promozione a Buy da Rothschild Redburn con aumento target price
(Teleborsa) - Rothschild & Co Redburn ha migliorato a "Buy" da "Neutral" la raccomandazione su Moncler, azienda italiana del lusso che fa parte del FTSE MIB, alzano anche il target price a 56 euro per azione dai precedenti 54 euro.

Nella stessa ricerca sul lusso europeo, gli analisti hanno abbassato il target price su Hermès International a 1.835 euro da 1.975 (Buy confermato), alzato quello su LVMH a 580 euro da 565 (Buy confermato) e declassato a "Sell" da "Neutral" le azioni Kering con target price ridotto a 225,758 euro da 235.
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