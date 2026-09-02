STM, Citigroup incrementa target price e conferma Buy

(Teleborsa) - Citigroup ha incrementato a 65 euro per azione (dai precedenti 62 euro) il target price su STM , colosso italo-francese dei semiconduttori, confermando la raccomandazione "Buy".



Intanto, migliora l'andamento di STM , che si attesta a 42,65 euro, con un aumento dello 0,85%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 43,12 e successiva a 43,93. Supporto a 42,32.

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