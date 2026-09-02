Crolla a New York Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di servizi di sicurezza informatica , che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,66%.



La tendenza ad una settimana di Palo Alto Networks è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Palo Alto Networks . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 345 USD, con il supporto più immediato individuato in area 322,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 313,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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