Crolla a New York Palo Alto Networks
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore di servizi di sicurezza informatica, che esibisce una variazione percentuale negativa dell'8,66%.
La tendenza ad una settimana di Palo Alto Networks è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Palo Alto Networks. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 345 USD, con il supporto più immediato individuato in area 322,1. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 313,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```