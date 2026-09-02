FiberCop porta la fibra ottica ultraveloce a San Giorgio di Nogaro

(Teleborsa) - FiberCop porta la fibra ottica di ultima generazione in modalità FTTH nel Comune di San Giorgio di Nogaro. La campagna "Fatti della stessa fibra" connetterà abitazioni E imprese a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, prenderà il via con la firma del protocollo d’intesa da parte dell'amministrazione comunale e sarà presentata alla cittadinanza nel corso dell’incontro in programma il 10 settembre, alle ore 20.30, presso la sala conferenze di Villa Dora in Piazza Plebiscito.



"Siamo molto contenti di questa opportunità, che rappresenta per San Giorgio di Nogaro un importante passo avanti sul fronte della connettività e della digitalizzazione", commenta il sindaco Pietro Del Frate, aggiungendo che "l’obiettivo è quello di garantire una connessione internet sempre più veloce, stabile e affidabile, cercando di raggiungere anche quei cittadini e quelle attività che oggi non possono ancora beneficiare di collegamenti con prestazioni elevate. È un intervento che guarda al futuro e che può contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita e le opportunità di cittadini, imprese e servizi del nostro territorio".



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, il territorio di San Giorgio di Nogaro avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, come la visione di contenuti in streaming in 4K/8K, lo smart working, la domotica, la telemedicina e i servizi digitali per la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica ed il monitoraggio ambientale. La fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione in fibra ottica sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare. Predisposta la connessione, l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete.



I lavori sono già stati avviati nelle frazioni Chiarisacco Bassa e Alta, nella zona circostante la piazza del Comune e nel Distretto Sanitario e interesseranno progressivamente le aree previste dal piano di sviluppo della rete. Per la posa della fibra ottica saranno utilizzate, laddove possibile, le infrastrutture già esistenti adottando tecniche innovative a basso impatto ambientale.

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