Open Fiber al Meeting di Rimini con "la fibra che abilita"

(Teleborsa) - Open Fiber porta al Meeting di Rimini “la fibra che abilita”: la rete FTTH raccontata non soltanto attraverso la tecnologia, ma attraverso i servizi e le opportunità che rende possibili per cittadini, imprese e territori. L’azienda sarà presente alla 47ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, in programma alla Fiera di Rimini dal 21 al 26 agosto 2026, con uno spazio dedicato alla rete che arriva direttamente nelle case, negli uffici e nelle sedi della Pubblica Amministrazione.



I visitatori potranno compiere un viaggio dentro l’infrastruttura Fiber To The Home e conoscere più da vicino il lavoro e le tecnologie necessari per portare la fibra ottica fin dentro gli edifici.



Al centro del racconto ci saranno le attività e i servizi abilitati da una connessione stabile e ad alte prestazioni: dal lavoro agile alla formazione, dalla telemedicina all’intrattenimento, fino alla domotica, al cloud e ai servizi pubblici digitali. La diffusione di una rete capillare assume così anche un valore sociale: facilita l’accesso alla formazione, al lavoro, alla cura e ai servizi pubblici e contribuisce a ridurre il divario tra grandi città, piccoli comuni e aree interne.



Presso lo stand sarà inoltre possibile effettuare il check di copertura della rete Open Fiber. Inserendo il proprio indirizzo, ogni visitatore potrà verificare se il civico è raggiunto dalla fibra FTTH e conoscere le caratteristiche di una connessione interamente in fibra ottica. Il percorso comprenderà anche contenuti interattivi e un’esperienza immersiva pensata per mostrare in modo immediato ciò che la fibra può abilitare nella vita di tutti i giorni.



La partecipazione alla manifestazione, intitolata quest’anno “L’amor che move il sole e l’altre stelle”, sarà un’occasione di incontro con cittadini, istituzioni, amministratori locali e imprese e di confronto sul ruolo delle infrastrutture digitali nella competitività e nello sviluppo dell’Italia.





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